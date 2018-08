L’impianto di condizionamento dell’aria nel reparto di Medicina dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio non c’è mai stato. Dopo la denuncia del sindacato Fsi-Usae sulle temperature “infernali” registrate in questi giorni di caldo torrido nelle camere che ospitano 36 pazienti, l’Azienda per la tutela della salute in Sardegna (Ats) insieme alla Assl di Olbia, precisano che nel vecchio edificio costruito negli anni Sessanta, “è in corso il piano di ristrutturazione dell’intero ospedale. Come già avvenuto in tutti gli altri reparti del presidio, anche nel reparto di Medicina – assicurano – sarà presto installato un impianto di condizionamento centralizzato”.

“Al momento – spigano Ats e Assl – nel reparto di Medicina sono presenti cinque split e sono in funzione due ulteriori condizionatori portatili”. In attesa dell’avvio dei lavori, l’azienda di Olbia annuncia che “sono oggetto di verifica, di concerto con l’ufficio tecnico, ulteriori soluzioni di immediato impiego per fare fronte alle alte temperature di questi giorni”.

