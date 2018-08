Momenti di puro questo pomeriggio a Serdiana lungo la circonvallazione che collega la SS387 al paese. Un auto ha preso fuoco mentre transitava sull’ arteria e per fortuna il conducente ha lasciato subito l’abitacolo allontanandosi e allertando il numero di emergenza 115.

La squadra VVF coordinata dalla Sala operativa del 115 è intervenuta con un APS (autopompa serbatoio), che giunta sul posto ha provveduto allo spegnimento dell’autovettura e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Durante le operazioni la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Commenti

comments