Questa settimana l’ingresso del pianeta Venere farà vivere momenti di fervida passione a tutti i segni di Aria. Sono previsti incontri interessanti e anche nuove storie per chi deciderà di iniziare qualcosa di serio, mentre per chi ha avuto dei dubbi potrà finalmente vederci chiaro. Anche i segni di Fuoco vivranno una splendida settimana all’insegna dell’amore e della passione! Le coppie più solide si rafforzeranno e potranno fare progetti per il futuro, mentre i single avranno modo di divertirsi e fare nuove e intriganti conoscenze. Inizia una settimana serena per i segni di Terra, con Marte nel segno sprizzeranno energia e vitalità da tutti i pori. Assillati dal lavoro anche se è periodo di alta stagione, probabilmente rimanderanno le ferie, ma non rinunceranno a concedersi qualche sana pausa di relax. Buone notizie per i segni di Acqua, chi ha vissuto una crisi di coppia molto seria potrà riallacciare i rapporti col partner. Marte annuncia anche un totale recupero fisico che favorirà il benessere, mentre sul lavoro molte situazioni potranno sbloccarsi. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Settimana stressante per via dei numerosi impegni, ma in realtà ciò che vi farà sentire veramente stanchi saranno i problemi di cuore. Potranno esserci conflitti con la persona amata sin da lunedì, a causa di una Venere in opposizione che non accenna a cambiare rotta. I single invece non perderanno una sola occasione per vivere flirt e avventure.

Lavoro: Se pensavate di trascorrere una settimana tranquilla e riposante rimarrete delusi. Non ci sarà un attimo di pace, gli impegni si susseguiranno frenetici e troverete poco tempo da dedicare a voi stessi. In compenso riuscirete a risanare una situazione finanziaria che faceva acqua da tutte le parti.

Toro

Amore: L’amore sarà favorito soprattutto nella prima parte della settimana, quando Venere vi regalerà delle belle emozioni. Per attendere il favore di Marte dovete aspettare sabato: da questo momento potrete vivere una discreta ripresa e recuperare al meglio le energie. I cuori solitari non resisteranno al fascino ammaliante delle loro conquiste.

Lavoro: Avete già affrontato qualche problema in ambito lavorativo e anche questa settimana non ci sarà tregua da questo punto di vista. Dovete pazientare ancora un po’ prima che tutto fili liscio, ma non per questo dovete trascorrere l’estate di malumore. Agite e rimboccatevi le maniche, non tutto è perduto!

Gemelli

Amore: Settimana piena di sorprese! I pianeti saranno dalla vostra parte e vi regaleranno giornate di grande divertimento. I problemi col partner che vi hanno complicato la vita nell’ultimo periodo troveranno una soluzione. I single faranno incontri davvero interessanti e con Mercurio dalla loro parte avranno una vita sociale intensa, piena di avventure. Decisamente il massimo!

Lavoro: Ottime notizie al lavoro, anche per chi non ha ancora staccato potrebbero arrivare gratificazioni o promozioni. I primi giorni della settimana saranno quelli più carichi di energia, mentre durante il weekend avrete diverse occasioni per allacciare amicizie con persone che potranno aprirvi altre porte in futuro.

Cancro

Amore: Sarà soprattutto il fronte sentimentale a crearvi un po’ di stress questa settimana: a partire da lunedì Venere diventerà sfavorevole al vostro segno e il rischio sarà quello di vivere momenti di forte tensione col partner. Il nervosismo rischia di salire alle stelle soprattutto nella giornata di giovedì, alcuni di voi potrebbero arrivare addirittura alla rottura se non riuscirete a riconciliarvi.

Lavoro: Purtroppo la settimana si prospetta piuttosto pesantuccia… Il pianeta Marte entrerà in opposizione e potreste avvertire una certa avversione a svolgere anche i lavori di routine. Cercate il più possibile di concedervi dei momenti di relax per potervi concentrare meglio su alcune decisioni lavorative da prendere.

Leone

Amore: Vi aspetta un’altra settimana veramente super! A partire dal giorno 6, il pianeta Venere tornerà a essere favorevole al vostro segno, garantendovi un’estate decisamente bollente! Le coppie si rafforzeranno sempre di più, mentre i single avranno modo di divertirsi, di certo non mancheranno gli incontri interessanti!

Lavoro: Mercurio continuerà a essere in congiunzione per tutta la settimana. Per chi di voi sarà al lavoro, sono previste belle novità e riconoscimenti. L’unica nota dolente è l’opposizione di Marte che fino al weekend vi farà sentire piuttosto stanchi e stressati. Non temete, recupererete presto le energie e potrete dedicare più tempo al relax.

Vergine

Amore: La settimana sarà decisamente serena, senza grandi picchi o grandi sorprese, e tutto sommato sarà rilassante e piacevole. Venere resterà nel segno fino a martedì e assicurerà stabilità alle relazioni. Anche fare la pace diventa più stimolante e ci sarà tregua anche tra le coppie più litigiose. Incontri interessanti per i single, che accenderanno la fantasia!

Lavoro: Sul lavoro sono previste giornate tranquille, in cui riuscirete a gestire tutto senza troppo stress. Marte sembra dalla vostra parte e anche se potrete avere delle difficoltà vi sentirete vitali ed energici, pronti ad andare avanti sulle vostre decisioni.

Bilancia

Amore: Sin da lunedì il pianeta Venere entrerà in congiunzione e potrete goderti una settimana di grande passione e sentimento. Se nell’ultimo periodo avete avuto qualche dubbio sulla vostra relazione, finalmente riuscirete a vederci chiaro. I single potrebbero fare incontri interessanti, destinati a durare ben più di un’estate. Se siete in vacanza potrete innamorarvi e vivere i sentimenti in modo spensierato.

Lavoro: Anche sul fronte lavorativo la settimana prospetta delle belle sorprese e dei buoni risultati. Attenti però a non esagerare con gli orari di lavoro, l’afa e il calore eccessivo potrebbero causare mancamenti, se potete prendetevi un break e riposatevi.

Scorpione

Amore: Per i sentimenti, la parte migliore sarà l’inizio settimana, anche se dovrete sopportare la posizione sfavorevole di Mercurio, che renderà più complicati i rapporti con familiari e partner. Il rischio per molti è quello di sentirsi incompresi e isolati dal resto de mondo. I single avvertiranno un certo stress.

Lavoro: Una svolta decisiva da questa settimana fa ben sperare per il futuro. A partire da lunedì Marte agirà a vostro favore e vi regalerà quel pieno di energie che vi serve per fronteggiare ogni ostacolo a testa alta. Se sul lavoro potranno nascere delle difficoltà, alla fine ne uscirete vincitori.

Sagittario

Amore: Questa seconda settimana di agosto ha in serbo tante belle soddisfazioni e sorprese per i nati del segno. Chi è single ma anche chi è impegnato potrà vivere momenti emozionanti. Venere tornerà a sorridervi, mettendo fine a un lungo periodo di litigi e incomprensioni. I single finalmente potranno ricominciare a guardarsi intorno. Mercurio favorirà gli incontri.

Lavoro: Potrebbero arrivare dei bei risultati durante questa settimana e se non siete in ferie potrete favi aiutare da qualche collega che come voi è già rientrato. In ogni caso, lavorerete con spirito allegro e spensierato, e Marte vi regalerà energie da vendere, soprattutto nella prima parte della settimana. Previsto un weekend all’insegna del divertimento.

Capricorno

Amore: Qualche tensione in più nella vostra vita sentimentale turberà la serenità e l’equilibrio che adesso dovrete mettere in discussione. In buona parte dei casi, però, non si tratterà di una crisi profonda, ma semplicemente di qualche dubbio in più e difficoltà di comunicazione… niente che, con un po’ di buona volontà, non riuscirete a superare! L’influenza del pianeta Marte darà energia anche ai single.

Lavoro: Il cielo positivo di questa settimana nel settore lavorativo sarà un vero toccasana per risollevarsi da una situazione complessa. Bisogna cogliere al volo le opportunità che continuano a presentarsi, per migliorare il settore finanziario e fare investimenti a lungo termine. Per coloro che dovranno sostenere un colloquio le stelle annunciano risvolti positivi.

Acquario

Amore: Questa settimana è il preludio per un periodo ancora migliore. Fino a venerdì, ci sarà il transito di Venere, che potrebbe significare una nuova sensazione in amore. L’importante è non reprimere il desiderio di fare cose nuove, per cui, se sieste single, lasciatevi alle spalle il passato e ricominciate.

Lavoro: E’ il periodo migliore per osare, chi tenterà di bloccarvi si troverà a dover affrontare una determinazione senza pari. Marte in transito nel segno potrà portare ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi, quindi ragionate e decidete in totale autonomia. Tra alti e bassi ad ogni modo tutto sarà superato.

Pesci

Amore: Da lunedì ci sarà un cielo più chiaro in amore, mentre nella seconda parte della settimana Mercurio porta una nuova energia. State attenti, se siete in bilico tra due storie e non dite subito come la pensate, potrebbe risultare controproducente. Le coppie che hanno vissuto una crisi si riscopriranno innamorate. Grandi occasioni per i single di incontrare l’anima gemella.

Lavoro: Ottima settimana per organizzare il vostro futuro dal punto di vista professionale. Discussioni e incomprensioni vanno risolte per procedere senza ombre verso un progetto che porterà tanti vantaggi nella vostra vita. Riuscirete anche a ritagliarvi un piccolo spazio per voi, per dedicare un po’ di tempo al benessere prima che l’estate chiuda i battenti.

