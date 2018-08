Era molto conosciuto a Pula, Christian Urru, 32 anni, il giovane residente a Villa San Pietro morto nel terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la “Suclitana” a Pula. Il 32enne lavorava insieme alla madre in un bar di Pula e la sera era impegnato come dj, era ben voluto da tutti. Stava percorrendo in sella alla sua moto Ducati la statale 195 quando, per cause d’accertamento, è andato a schiantarsi contro un’auto.

A causa del violento impatto è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, finendo sull’asfalto. Sul posto sono arrivati immediatamente i medici del 118, la polizia municipale di Pula e i carabinieri, ma ormai per il giovane non c’era più nulla da fare. “Questa è l’ennesima tragica notizia che getta nello sconforto tutta la comunità – ha detto la sindaca di Pula, Carla Medau – la famiglia e il ragazzo sono molto conosciuti in paese: è una tragedia che ci lascia senza parole. Ci stringiamo attorno al dolore di questa famiglia”.

Sul fronte della sicurezza stradale la sindaca annuncia “è nostra intenzione rivedere con il contributo dell’Anas che incontrerò al più presto, gli incroci a raso, per scongiurare le situazioni di pericolo”.

