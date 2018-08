Tutto pronto per il debutto del raccordo ferroviario del porto di Oristano che collega la rete di rotaie del Consorzio industriale provinciale Oristanese a quella principale gestita da Rfi tra Cagliari-Sassari e Olbia.

Nelle prossime settimane arriveranno via nave i tre carri ferroviari, denominati sestine, che consentiranno il trasporto dei primi 85 km di rotaie, unite in pezzi saldati lunghi 108 metri, da installare nella linea ferroviaria da sostituire nei tratti Chilivani-Olbia e Chilivani-Sassari. Successivamente, sempre via nave, è atteso un ulteriore carico di 85 km di rotaie per nuovi interventi manutentivi nella rete ferroviaria del Nord Sardegna.

Per preparare questa operazione nel raccordo ferroviario del consorzio, che ospiterà anche lo stoccaggio delle rotaie in attesa di essere spedite ai cantieri, i vertici del consorzio industriale hanno incontrato a Cagliari il responsabile regionale di Rete Ferroviaria Italiana. Il presidente del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese Massimiliano Daga ha auspicato che questo primo utilizzo “dimostri la piena idoneità della infrastruttura esistente e convinca gli operatori della logistica a pianificarne un uso a regime”.

