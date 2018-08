“Mancano pochi mesi alla conclusione della XV legislatura, che valutiamo molto complessa sul piano politico. Ci sono state luci e ombre nelle relazioni interne alla maggioranza, che hanno influenzato la capacità di progetto e l’incisività attuativa dell’amministrazione regionale”. Lo scrive l’ex senatore di Campo Progressista Sardegna, Luciano Uras, in una lettera aperta al Segretario regionale del Pd Emanuele Cani, per costruire l’alleanza di centrosinistra per le prossime elezioni regionali sarde, che si terranno tra sei mesi, a febbraio 2019.

“Non possiamo nascondere – scrive Uras – che il riassetto di medio termine, (c.d. rimpasto) piuttosto che rilanciare l’azione politica di maggioranza e Giunta ha determinato squilibri e tensioni. La pesante sconfitta del centro sinistra alle ultime elezioni politiche, dovuta anche a scelte divisive nel quadro democratico, pone alla nostra attenzione questioni di merito e metodo che non possiamo tardare ad affrontare, con rinnovata volontà unitaria e attenzione ai bisogni e alle aspirazioni di riscatto della nostra comunità politica e di popolo”.

“In questa XV legislatura – scrive Uras al segretario del Pd – sono state fatte cose di rilievo ma, la percezione diffusa è che sia necessario fare di più, nonostante l’impegno profuso. A nome di Campo Progressista Sardegna, in previsione del comune impegno anche per le prossime imminenti elezioni regionali, ti chiedo di incontrarci al più presto”.

Risponde immediatamente all’invito il segretario dei dem sardi: “Come noto Campo Progressista rappresenta un interlocutore fondamentale per il Partito Democratico della Sardegna. Colgo quindi l’invito rivolto da Luciano Uras e Campo Progressista a organizzare in tempi rapidissimi un incontro con l’obiettivo di saldare ancora più il rapporto tra i due partiti in previsione delle elezioni regionali del 2019”,conclude Emanuele Cani.

