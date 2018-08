Incidente stradale questa sera in via Logudoro, a Cagliari. Il conducente di una Fiat Punto, inserendosi nell’intersezione vico Logudoro-via Logudoro, dove è presente il segnale di stop, si è scontrata con una Fiat Tipo che percorreva via Logudoro in direzione del viale Cimitero.

A seguito dell’urto la Fiat Punto è stata spinta contro altri due veicoli in sosta. I due passeggeri della fiat Tipo sono stati soccorsi dal 118 e trasportati rispettivamente al PS dell’ospedale Marino e al PS dell’ospedale SS Trinità entrambi con assegnato codice Giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

