Tra i quattro e cinquemila fulmini in poche ore, con temporali e nubifragi, si sono abbattuti sulla Sardegna meridionale nel pomeriggio di oggi. Sono ormai due giorni che l’Isola è interessata da un vasto fenomeno elettrico: ieri una coppia è stata centrata in pieno da una saetta mentre pranzava sotto un albero del parco di Monte Urpinu, a Cagliari.

Ed è di nuovo allerta per possibili bombe d’acque e grandinate eccezionali, come quella cha ‘imbiancato’ alcuni giorni fa l’altopiano di Campeda, in provincia di Nuoro. Secondo Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima, “le aree più a rischio sono quelle del Logudoro (Sardegna centrale, ndr)”, mentre “prosegue il trend della scorsa settimana, in un contesto comunque piuttosto caldo e umido, pertanto fisiologicamente fastidioso”.

Per mercoledì 8 agosto la situazione non è data in miglioramento e stando alle previsioni del dipartimento Meteoclimatico dell’Arpas “i temporali si registreranno principalmente sulle zone interne e sui rilievi. Localmente moderate le precipitazioni “sul settore occidentale e settentrionale durante le ore più calde”. Giovedì 9 le piogge si attenuano fino a scomparire ma non la nuvolosità. “Le giornate di venerdì e sabato – dicono dall’Arpas – saranno invece caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani”. E si farà sentire nuovamente il maestrale.

Commenti

comments