Furto con destrezza nella gioielliera New Fantasy, nella centralE via Brigata Sassari. Due donne di mezza età, con accento della Penisola, hanno chiesto di vedere dei bracciali, mostrandosi cordiali e interessate all’acquisto. Al momento opportuno, mentre il titolare si voltava per prendere altri gioielli da mostrare alle due clienti, le donne si sono impossessate di un rotolo con diverse catene d’oro, per un valore di circa 5 mila euro.

Il gioielliere, Luca PIga, si è accorto del furto dopo che le due donne sono andate via, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri e ha pubblicato un appello su Facebook con il video del taccheggio registrato dalla telecamera a circuito interno del negozio.

“Amici, oggi ho subito un furto in gioielleria aiutatemi a condividere. Queste due signore, se così si possono chiamare, mi hanno portato via un rotolo di catene in oro. Avranno avuto 55 anni e accento continentale”, ha scritto sul web il titolare del negozio.

I carabinieri stanno indagando sul furto e sperano di trovare qualche elemento utile nelle immagini riprese dalle altre telecamere di videosorveglianza della zona.

