Non è in pericolo di vita Francesco Sanna, 76 anni, rimasto incastrato in un macchinario nella cava di Gesturi, nel Sud Sardegna. L’anziano, che è il titolare della cava, è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, in prognosi riservata. I carabinieri della Compagnia di Sanluri e gli uomini della polizia mineraria della Regione stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.

Da quanto si apprende, il macchinario per il lavaggio dei materiali inerti – il nome tecnico è coclea sfangatrice – si sarebbe bloccato e l’uomo è andato a controllarlo, cadendo all’interno. Ha così rischiato di essere schiacciato, ma un operaio è riuscito a spegnere subito il macchinario.

Sul posto sono poi arrivati i medici del 118 che hanno soccorso il 76enne trasportandolo in elicottero al Pronto soccorso. L’area in cui è avvenuto l’incidente è stata sigillata per i successivi accertamenti.

