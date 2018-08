I Carabinieri di Seulo, nella mattinata di ieri, si sono recati in un campo nell’agro di Seulo per prestare soccorso ed aiuto ad un pensionato che si è infortunato svolgendo dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà.

Successivamente allertati dai militari sono intervenuti i sanitari del 118 di Sadali che, vista la situazione, hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso di Elmas per trasportare il ferito in una struttura sanitaria specializzata necessaria per il caso. Il pensionato non è in pericolo di vita.

