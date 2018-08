Nell’Isola si rafforza il legame tra turismo e artigianato: un’impresa artigiana su 5 coinvolta nel mercato regionale dello svago e relax, direttamente o con l’indotto. Lo rileva Confartigianato Sardegna su dati UnionCamere-InfoCamere 2018. Sono 6.638 le pmi che si occupano di turismo: dall’agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali e dell’intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie alla somministrazione di alimenti e bevande, per arrivare ai trasporti, gestione di strutture ricettive e sportive ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature.

Grazie al trend positivo del turismo registrato anche quest’anno, la percentuale delle aziende che lavora con le vacanze è cresciuta dal 17,1% del 2013, passando dal 18,4% del 2015, per arrivare al 18,8% di quest’anno, rispetto alla media nazionale del 15,9%. A livello nazionale, la Sardegna occupa la sesta posizione dopo la Sicilia con il 22,2%. Tra le vecchie province della Sardegna, in testa quella di Cagliari con 2.656 imprese (interessato il 19,8% del totale delle imprese artigiane), segue Sassari 2.296 aziende (18,3%), poi Nuoro con 1.243 attività artigiane (19,4%) e, infine, Oristano con 443 (15,5%).

“La nota negativa da registrare, secondo i dati Eurostat 2016, è data dal fatto che l’Isola, con più di 14milioni di presenze, non sia nella Top 40 delle regioni europee con più presenze – spiega l’associazione – In testa alla speciale classifica si trovano le Canarie con 102 milioni di presenze, seguite dalla Catalogna. In mezzo le italiane Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Bolzano e Trento. Al 40esimo posto, la regione francese di PoitouCharentes con oltre 15 milioni di presenze. “In ogni caso i numeri continuano a dimostrare come artigianato e turismo siano molto più che complementari – affermano Antonio Matzutzi e Stefano Mameli, presidente e segretario di Confartigianato Sardegna – e come questi due elementi, fondamentali per la nostra economia, debbano essere promossi e venduti insieme”.