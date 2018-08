Nella giornata di ieri, martedì 7 agosto, la polizia ha arrestato un 45enne di Carbonia, per il reato di evasione e indagato una coppia per favoreggiamento.

Nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria, mirata al contrasto dell’illecito commercio di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti, durante un controllo domiciliare, hanno trovato l’uomo, pregiudicato di Carbonia, conosciuto dagli operatori per i suoi precedenti, che risultava associato presso una comunità terapeutica ubicata in un comune dell’oristanese, per scontare una detenzione domiciliare.

Insieme a lui era presente anche un altro pregiudicato, un 31enne sempre di Carbonia, il quale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria perché inosservante degli obblighi relativi all’affidamento in prova dei servizi sociali.

Contestualmente gli Agenti hanno indagato la coppia proprietaria dell’appartamento, anche questi pregiudicati, per il reato di favoreggiamento per aver di fatto ospitato l’uomo.

