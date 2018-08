Dopo la rottura con la maggioranza civica di Andrea Soddu, il leader del Psd’Az Christian Solinas ha convocato per questo pomeriggio a Nuoro, alle 18.30, la segreteria nazionale del partito. Un gesto simbolico, spiega, per manifestare “la piena partecipazione e il convinto sostegno al gruppo consiliare sardista del comune di Nuoro”.

Contemporaneamente – nella sede storica del partito in via Roma – si svolgerà una conferenza stampa aperta alla cittadinanza organizzata dai sardisti nuoresi sulla crisi aperta in Comune dopo il ritiro delle deleghe ai due assessori del Psd’Az, decisione assunta dal sindaco Soddu a seguito dell’alleanza a livello nazionale tra i sardisti e la Lega di Matteo Salvini.

“Ho convocato a Nuoro la riunione della segreteria nazionale per esprimere inequivocabilmente la vicinanza di tutto il nostro partito agli amministratori comunali nuoresi che stanno affrontando con grande senso di responsabilità una crisi politica determinata unilateralmente dal sindaco Soddu, che minaccia molto seriamente la tenuta del Comune, col pericolo di commissariamento e tutto ciò che ne consegue in termini di servizi e tariffe ai cittadini”.

