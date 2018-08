Il Comune di Porto Torres prova a fare cassa mettendo in vendita i suoi gioielli immobiliari. Si tratta di un appartamento e due locali commerciali del complesso “Il Faro”, nella centralissima piazza Garibaldi. Sono tre immobili che il Comune non utilizza più e che a messo in vendita al miglior offerente: l’appartamento ha una superficie di 165 metri quadrati e il prezzo a base d’asta è di 186mila 700 euro; si parte invece da 175mila 600 euro per il primo locale commerciale (84 metri quadri al piano terra più 90 nel deposito al sottopiano) e da 109mila 300 euro per il secondo (superficie di 75 metri quadri).

La modalità di vendita sarà l’asta a pubblico incanto, con offerta almeno uguale o superiore al prezzo base. I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire presso il Protocollo generale del Comune entro le 12 dell’1 ottobre. L’aggiudicazione avverrà in un’unica seduta.

“Grazie alla vendita dei tre immobili il Comune otterrà risorse liquide che in questo momento storico fanno comodo al bilancio dell’amministrazione – spiega il vice sindaco e assessore al Patrimonio Marcello Zirulia – Stiamo dando seguito alle indicazioni deliberate prima in giunta e poi in consiglio comunale. L’amministrazione ha da tempo intrapreso un lungo lavoro di revisione del patrimonio immobiliare, con l’obiettivo di armonizzarlo e quindi alienarlo o renderlo produttivo”.

