Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Oristano hanno arrestato un noto pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, B.G. 38enne di Marrubiu, è stato trovato in casa con 147 dosi di sostanza stupefacente, già separate e confezionate, pronte alla vendita, nonché denaro contante e bilancini di precisione.

L’arresto è stato convalidato e lo spacciatore, a seguito di rito abbreviato, condannato, senza sospensione condizionale della pena, a 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

Gli agenti hanno poi eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di B.G. 25enne, residente a Cabras, destinatario del provvedimento applicato in seguito all’arresto effettuato nei suoi confronti dalla stessa Squadra Mobile, poiché resosi responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, era stato trovato in altro paese e per questo deferito all’A.G. che ha poi emesso la misura di cui trattasi.

Commenti

comments