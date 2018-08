Connettere i percorsi ciclabili già esistenti in città. E’ quanto prevede il progetto approvato dalla Giunta guidata da Massimo Zedda, su proposta dell’assessora alla Mobilità Luisa Anna Marras, e che porterà alla realizzazione di tre nuovi chilometri riservati alle biciclette. Si tratta di collegamenti tra via Paoli e via Sonnino lungo piazza Garibaldi, tra via dei Giudicati e via Is Mirrionis attraverso via Liguria e via Campania, tra via Dante e via Sonnino lungo via San Lucifero e tra via Sonnino e la Darsena attraverso via Campidano, con la realizzazione dell’attraversamento protetto nella rotatoria di via Sonnino.

Le nuove piste avranno un fondo colorato e riqualificato e specifica segnaletica orizzontale e verticale. La delibera riguarda l’approvazione di tre dei cinque corridoi finanziati con le risorse Pon Metro: Monte Mixi, il collegamento tra il Poetto e Sant’Elia e Terramaini. Di prossima approvazione il progetto definitivo che disegna il percorso ciclabile tra Cagliari e Quartu, mentre è in gara la progettazione del corridoio Cagliari-Elmas.

Una volta realizzati tutti, i progetti del Pon Metro faranno crescere di 28 chilometri le piste esistenti, che ora si sviluppano per circa 24 chilometri.

