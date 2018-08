Si è conclusa con 619 euro di multa e danni da quantificare all’ambiente, l’avventura dell’autista di un suv trovato insabbiato ieri sulla spiaggia di Porto Ferro (Ss). L’auto è rimasta tutta la notte in spiaggia poiché l’uomo non era riuscito a liberarla dalla sabbia della spiaggia insignita della Bandiera blu.

La Polizia municipale di Sassari ha scoperto che l’auto era stata noleggiata ad Alghero da un turista che, con moglie e figlia, sta trascorrendo le vacanze in Sardegna. Si tratta di un 43enne tedesco che stamattina è stato sorpreso nel tentativo di liberare l’auto. Infatti è stato dapprima ripreso dalle telecamere della Municipale e immediatamente è stato dopo raggiunto dagli agenti mentre, con l’aiuto della moglie, nel tentativo di liberare le ruote dell’autovettura scavava maldestramente sulla spiaggia utilizzando un grosso badile che aveva acquistato poco prima ad Alghero in un negozio di giardinaggio. Aveva, inoltre, con se quattro zerbini da mettere sotto le ruote per far ripartire l’auto. Gli agenti, dopo averlo compiutamente identificato e dopo avergli contestato gli illeciti accertati, hanno fatto si che l’auto venisse spostata sulla strada.

Il tedesco ha dichiarato di aver raggiunto Porto Ferro con la volontà di vedere il mare, ma di essersi spinto oltre i limiti della strada, tanto da insabbiare i grossi pneumatici del fuoristrada. Sono ancora evidenti le tracce del passaggio del Suv sulla spiaggia di Porto Ferro e la modificazione dello stato dei luoghi provocata dall’auto, una prima volta col passaggio dell’auto e, successivamente, nel tentativo di liberare il veicolo.

