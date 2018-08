“L’attacco mosso dal Partito dei Sardi contro l’assessore all’Agricoltura, Pier Luigi Caria, è inaccettabile”. Così il presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale e vicesegretario del Pd, Franco Sabatini, all’indomani dell’ultimo fronte di scontro aperto dal Pds con l’Esecutivo sulla costituzione di un organismo regionale pagatore in agricoltura. Una vicenda, ha accusato ieri il capogruppo Congiu, “seguita con grande lassismo politico ed istituzionale”.

“L’accanimento – attacca Sabatini – è fastidioso, non dimentichiamoci che l’assessore Caria ricopre il suo ruolo da poco più di un anno e, nonostante ciò, in un così breve tempo, ha raggiunto dei buoni risultati”. Inoltre, spiega l’esponente dem, “l’iter di accreditamento di Argea Sardegna quale Organismo Pagatore autonomo Regionale (Opr) ha effettuato tutti i passaggi sia in Giunta che in Consiglio: manca solo la convalida da parte del ministero per le Politiche Agricole e Forestali”.

Ecco perché, conclude Sabatini, “se dal Pds ci si aspettava una presa di posizione forte a favore della Giunta, ora esprimo, anche a nome del Partito Democratico, tutto il sostegno all’operato dell’assessore Caria”.

