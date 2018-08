Il Sindaco Stefano Delunas ha firmato un’ordinanza urgente per consentire l’intervento della Proservice, previsto per domani, venerdì 10 agosto, volto alla disinfestazione dalle pulci nella spiaggia in località Terra Mala.

Nel tratto di spiaggia retrostante al numero civico n. 408 della via Leonardo Da Vinci è stata accertata una infestazione da pulci per cui è indispensabile eseguire un trattamento di disinfestazione. La ditta Proservice, incaricata dal Servizio Antinsetti della Città Metropolitana, ha accertato che l’infestazione proviene da una proprietà privata sita al numero civico 408 e che per l’efficacia del trattamento il proprietario dell’immobile dovrà predisporre una disinfestazione all’interno della sua proprietà.

Il Comando di Polizia Locale sta procedendo all’individuazione del proprietario dell’immobile, ma intanto il personale tecnico della Proservice effettuerà il 10 agosto, a partire dalle 7, un urgente trattamento di disinfestazione nel tratto di spiaggia retrostante l’immobile.

A causa dei prodotti che verranno utilizzati si rende necessaria la chiusura al transito e allo stazionamento di persone e animali nell’area interessata per le 24 ore successive al trattamento e l’adozione delle seguenti prescrizioni:

• biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada;

• gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa;

• divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nelle 24 ore successive.

In caso di inadempienza, salvo le maggiori sanzioni previste dal Codice Penale, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00.

