Da sabato 11 agosto inizieranno le rilevazioni della velocità sulla ex strada statale 131. Lo comunica il Comando della Polizia Locale di Porto Torres.

Al fine di incrementare il livello di sicurezza sulla S.P. ex S.S. 131 Sassari-Porto Torres, gli agenti della Polizia Locale rileveranno la velocità dei veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia grazie all’utilizzo del teleradar.

Commenti

comments