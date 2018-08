I Carabinieri e la Polizia locale di Tortolì (Nu) hanno scoperto una discarica abusiva ed hanno denunciato a piede libero quattro persone alla Procura di Lanusei per trasporto e raccolta non autorizzata di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non, realizzando una discarica non autorizzata.

I militari hanno scoperto che, in un’area di proprietà privata di 5.000 metri quadri circa sita nella zona industriale, sono stati rinvenuti, depositati sulla pavimentazione in cemento, diversi cumuli di rifiuti costituiti da scarti di lavori di demolizione, ristrutturazione, muratura, sacchi neri contenenti rifiuti urbani misti e speciali, plastica, gomma, materiale ferroso ed è stata constatata una situazione diffusa di degrado ambientale. L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

