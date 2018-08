“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”: solo che, questa volta, non arriverà neanche Caronte a traghettare da una sponda all’altra le anime dannate dei poveri abitanti di Quartu. Ci troviamo in via Is Pardinas, dove, a tre giorni di distanza dalla pioggia battente che si è abbattuta su tutto l’hinterland cagliaritano, la strada versa ancora in gravi condizioni, ben visibili dalla foto inviataci da un lettore.

I liquami, probabilmente a causa di una fognatura saltata, hanno invaso totalmente una corsia e parte dell’altra, rendendo difficoltoso e rischioso il passaggio dei mezzi.

“Si tratta di una strada molto trafficata, a due passi da grossa struttura sanitaria oltretutto, con conseguente passaggio di ambulanze – racconta il lettore – la situazione è molto pericolosa, le auto transitano a passo d’uomo, ma invadendo, perchè costretti, la corsia opposta in curva, punto che già di suo è senza visibilità”.

Dopo diverse segnalazioni inviate dagli abitanti del comune e rimaste inascoltate, agli automobilisti non resta altro che sperare che non succeda niente di grave.

