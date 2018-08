All’hotel Cala di Volpe si va verso il sold out in vista dell’attesissimo concerto degli One Republic. Il secondo grande evento musicale della stagione, dopo la performance di cui è stato protagonista Jason Derulo lo scorso 29 luglio, è fissato per lunedì 13 agosto. La pop band statunitense, al top della fama mondiale, salirà sul palcoscenico dell’hotel, una delle strutture più lussuose della Costa Smeralda, considerata la “ammiraglia” tra quelle gestite da Marriott International per conto di Qatar Holding nel paradiso del turismo d’eccellenza in Sardegna.

Gli One Republic arrivano in Costa sull’onda del successo registrato nelle diverse tappe della recente tournee americana. E il concerto delle star prodigio del pop, con influenze urban e hip hop, sarà l’unica data italiana del loro tour estivo. Sotto il cielo d’agosto, in un contesto davvero straordinario, risuoneranno le note dei successi che hanno segnato la loro clamorosa ascesa: dal primo singolo “Apologize”, numero uno nelle classifiche di sedici Paesi, alle hit “All the Right Moves”, “Secrets”, “Good Life” e “Counting Stars”, perla del progetto discografico “Native”, che ha scalato le classifiche mondiali.

Il palcoscenico del Cala di Volpe, con la spettacolare passerella che attraversa la piscina, si illuminerà ancora nel bel mezzo di una serata di gala impreziosita dal buffet di altissimo livello, firmato dall’executive chef Maurizio Locatelli e dal pastry chef Manuel Arcadu. Prossimo appuntamento per i grandi eventi è fissato il 15 agosto all’hotel Romazzino: protagonista Al Bano.

