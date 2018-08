Nella mattinata di oggi, venerdì 10 agosto, a Sardara, il personale del Norm-Aliquota radiomobile, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, ha arrestato in flagranza di reato per spaccio un 59enne, operaio di Mores (SS).

L’uomo, sottoposto a controllo durante un normale posto di blocco sulla Ss 131 dir Sassari, all’altezza del km. 52, in territorio del comune di Sardara, mentre si trovava alla guida della sua vettura Nissan Xtrail, è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, del peso di grammi 40 e la somma in contanti di 1500 euro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia di Villacidro, in attesa dell’udienza di convalida.

