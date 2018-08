Si è conclusa l’attività di polizia demaniale dei militari della Capitaneria di Porto di La Maddalena in località Capo Testa del Comune di Santa Teresa Gallura. Nei giorni scorsi erano pervenute numerose segnalazioni da parte di diversi cittadini con cui veniva riferito il pagamento di un ticket di 3 euro per raggiungere la nota di “Cala Spinosa”. La Guardia Costiera ha quindi iniziato un’indagine per verificare i contenuti di tali segnalazioni, constatando, con appostamenti, acquisizione di testimonianze e fotografie, che il titolare della struttura adibita a servizi di ristorazione aveva imposto il pagamento di un ticket di 3 euro a tutti coloro che intendevano recarsi nella spiaggia di Cala Spinosa, raggiungibile unicamente tramite un sentiero della sua proprietà privata.

Di fatto era stato realizzato un vero e proprio impedimento, con una corda di colore bianco che ostruiva il passaggio, una persona addetta alla riscossione con tavolino e cassa. La corda veniva rimossa e consentito l’accesso al sentiero solo dopo aver pagato la somma di 3 euro a persona, bambini compresi. Il tutto era anche indicato con un cartello, che è stato sequestrato, che evidenziava “Proprietà privata – Per l’accesso in spiaggia costo 3 euro a persona”. Per questo la Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno

denunciato il titolare del chiosco, S.U.di anni 55, “per aver ostacolato l’uso del pubblico demanio marittimo mediante il posizionamento di un impedimento sull’unico accesso alla spiaggia libera di Cala Spinosa, in violazione di specifica norma del Codice della Navigazione”.

La norma prevede infatti che, “qualora l’unico accesso al pubblico demanio marittimo sia tramite proprietà privata, è onere del proprietario garantire il libero e gratuito transito pedonale al fine

di raggiungere la spiaggia”.

In relazione ad un secondo accesso alla spiaggia di Cala Spinosa tramite il passaggio da ”Guardia del Corsaro”, la Capitaneria spiega che il passaggio dalla predetta località non conduce anche al tratto sabbioso di Cala Spinosa ma sfocia su un litorale roccioso, impervio e non collegato a Cala Spinosa se non tramite “nuotata” in acqua. L’unico accesso “pubblico” alla spiaggia di Cala Spinosa è tramite il passaggio dal chiosco posto sulla strada. Nei prossimi giorni continuerà il monitoraggio dei militari della Guardia Costiera al fine di garantire la pubblica fruibilità del passaggio e l’accesso alla spiaggia libera di Cala Spinosa.

