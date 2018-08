“I complimenti del ministro e di tutte le alte cariche del dipartimento sono ben accette e riteniamo doverose, ma auspichiamo che si tramutino in concreto sostegno ai poliziotti penitenziari che espletano nel miglior modo possibile, nonostante sotto organico, il servizio con abnegazione e spirito di corpo”.

Lo sottolinea il segretario generale aggiunto della Fns Cisl Giovanni Villa in merito alla cattura del detenuto evaso dalla Colonia penale agricola di Mamone (Nuoro).

“Garantire la sicurezza su un territorio esteso 2700 ettari con pochi agenti e con un piano ferie in corso è praticamente impossibile ma l’unione e l’affiatamento di questi operatori della sicurezza ha comunque portato un ottimo risultato, la cattura di un evaso all’interno di un contesto territoriale di macchia mediterranea dove resistono solo aquile e cinghiali – osserva – L’apporto del Nucleo Investigativo Centrale (Nic) nazionale e regionale sono stati un’ottima guida e un efficace supporto. Il ministro venga a Mamone per capire di persona che la denominazione di zona disagiata è un eufemismo per questo territorio”, conclude Villa.

