Le previsioni meteo per il fine settimana sono ottime, con sole diffuso che sarà solo a tratti offuscato da nubi passeggere. La temperatura sarà estiva, tuttavia con alto tasso di umidità, neppure così anomalo per il periodo dell’anno, anche se persistono valori termici e di umidità superiori alla norma.

I venti saranno a regime di brezza, ed il moto ondoso poco significativo.

Un cambiamento del tempo si potrebbe avere per il giorno di Ferragosto, ma sarà da confermare, quando una massa d’aria nuvolosa potrebbe attivare temporali sparsi in molte località della regione. Successivamente il tempo tornerà buono, con temperatura in netto aumento.

In collaborazione con Meteo Sardegna

Commenti

comments