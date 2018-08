Le piccole e medie imprese agricole sarde, colpite soprattutto dalle calamità naturali dello scorso anno, potranno accedere agli aiuti in conto interesse sui prestiti ad ammortamento quinquennale agevolato, per le esigenze di esercizio, messi in campo dall’Assessorato dell’Agricoltura. Il provvedimento è stato licenziato dalla Giunta, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, per favorire la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile.

Con l’accordo già siglato tra Regione e Associazione bancaria italiana (Abi) le aziende interessate avranno una riduzione dei tassi di interesse del 65% o 80%. “Con questa operazione abbiamo messo a disposizione dell’imprenditoria agricola un nuovo strumento finanziario che aiuterà le aziende a superare le difficoltà causate dal maltempo dello scorso anno e che ancora in questa stagione, in particolare per le spese affrontate nel 2017, hanno condizionato le attività produttive – dice l’assessore Pier Luigi Caria – Con banche e Confidi interverremo inoltre a soccorrere i prestiti già in corso come per esempio quello di conduzione agraria, che ha permesso ai nostri imprenditori di accedere al credito a condizioni particolarmente vantaggiose.

Dopo i 45milioni per l’ovicaprino, con la domanda dei 13euro a capo, e i 45milioni per bovini e tutta l’agricoltura, che manderemo in pagamento nei prossimi mesi, la Sardegna ha messo in campo una politica di soccorso al mondo delle campagne, anche sul piano del credito, che nessuna Regione d’Italia o il Governo sono riusciti lontanamente a realizzare”. Il nuovo strumento finanziario attinge le risorse dalla ripartizione delle disponibilità economiche del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) su cui il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) ha deciso di stanziare per la Sardegna un totale di 3.698.464 euro. A oggi sono già in disponibilità dell’Agenzia regionale Argea 1.390.115 euro.

