Spedizione punitiva contro un 21enne pestato a sangue, perquisizioni a Pula

Il giovane fu picchiato il 5 luglio scorso, riporto lesioni guaribili in 30 giorni

Raffica di perquisizioni eseguite dai carabinieri ieri sera a Pula (Ca). I Carabinieri della Compagnia di Cagliari, con l’ausilio di un’unita’ cinofila antidroga, ha eseguito cinque perquisizioni domiciliare su ordine della Procura di Cagliari nei confronti di 5 giovani di Pula che la notte del 5 luglio scorso, nei pressi del bar ‘h24’ di via Lamarmora, si erano resi responsabile di una spedizione punitiva nei confronti di un 21enne di Cagliari procurandogli la frattura della mascella e contusioni multiple per una prima prognosi di 30 giorni. Un vero raid verosimilmente riconducibile alla spartizione dello spaccio di stupefacenti nella località costiera.

L’indagine condotta dai Carabinieri di Pula ha consentito di raccogliere utili indizi per l’emissione dei decreti nei confronti degli aggressori di quella notte, tra quali compaiono anche 3 minorenni, due dei quali gia’ con precedenti di polizia. Le perquisizioni hanno fornito riscontri positivi alle indagini che proseguono per fare chiarezza sull’attività di spaccio sul litorale. Peraltro in una delle abitazioni e’ stato trovato anche una modica quantità di marijuana. Tutti i soggetti sono indagati per il reato di lesioni aggravate.

