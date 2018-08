Luglio e prima settimana di agosto leggermente al di sotto delle aspettative. Ma per i quindici giorni intorno a Ferragosto in Sardegna è tutto esaurito. Lo dicono gli arrivi in porti e aeroporti dell’Isola. E lo dimostrano le prenotazioni in hotel: per i giorni più caldi dell’anno la Sardegna rimane la scelta numero uno. “Confermati i numeri dello scorso anno – spiega il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca – il vero e proprio pienone non ci sarà mai: è fisiologico qualche ‘buco’, ma solo per forfait dell’ultima ora. Siamo comunque sopra il novanta per cento”.

E dal mondo degli hotel viene ribadito un altro concetto: alla corsa al posto al sole tra Alghero, Villasimius, Pula e Costa Smeralda contribuiscono in misura sempre maggiore gli stranieri. “Se è vero che tutti possono arrivare in Sardegna da tutto il mondo, è altrettanto vero che dall’Italia ci si può spostare in tutte le mete turistiche internazionali – argomenta Manca – si sta riprendendo il mercato del nord Africa e la concorrenza non manca. Le scommesse per il futuro sono la conferma degli stranieri e il ritorno degli italiani, quest’anno in calo, magari spostandoli in altri periodi dell’estate, anche se questo richiede maggiore programmazione”.

I numeri dei passeggeri negli aeroporti danno indicazioni molto precise sul fatto che ci sarà una crescita. Per la settimana di Ferragosto, dall’11 al 19, a Olbia si stima un flusso di circa 188.000 passeggeri tra arrivi e partenze, il 4% in più (circa 7.000 unità) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con un’offerta di circa 225.000 posti, per un totale di 1.352 voli tra arrivi e partenze. La crescita – e qui tornano i conti con le indicazioni degli albergatori – è determinata dall’incremento dei passeggeri sulle rotte internazionali, +8% rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre il traffico da e per l’Italia è sostanzialmente in linea con l’anno scorso. Nel solo mese di luglio sono transitati al Costa Smeralda 582.989 passeggeri, in crescita del 3% (+15.930 unità) rispetto al 2017. Aumentano le persone con le valigie anche nello scalo di Cagliari Elmas: si stima un incremento di circa tremila passeggeri tra il 10 e il 19 agosto. E si raggiungerà quota 185mila. Anche i traghetti sono presi d’assalto. E funzionano bene pure le crociere: a Cagliari, ad esempio, è previsto, tra il 14 e il 19 agosto, l’arrivo di sette navi per circa 18mila passeggeri. Con una tripletta il 14, mentre il 15, a fare compagnia ai pochi cagliaritani che rimarranno in città, ci saranno i 1.900 turisti della Norwegian Spirit. A Olbia sbarcano invece la Costa Victoria, il 13, e la Msc Opera, il 16, a Porto Torres la Marella Explorer.

