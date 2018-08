Durante la scorsa notte, a Quartu Sant’Elena, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per evasione un 40enne pregiudicato del posto.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato rintracciato dai militari operanti in una via limitrofa, prima di essere catturato e condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Quartu Sant’Elena, in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto è stato poi convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare del 40enne presso il carcere di Uta.

