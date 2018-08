Novità in vista per la Sagra del Pesce di Sant’Elia che per la decima edizione, in programma nel Piazzale del Lazzaretto il 25 e 26 agosto, ha raddoppiato le date della sua festa. L’innovazione servirà non solo per essere in linea con le altre iniziative di questo genere, ma soprattutto per dare la possibilità a tutti gli interessati di far festa insieme agli abitanti del borgo cagliaritano.

Saranno oltre 1.000 i chili di pesce arrosto e altri 1.000 chili di prodotti ittici verranno destinati alla frittura che allieterà le due serate agosto partire dalle 19, con i cento volontari dell’Associazione “Sagra del Pesce Sant’Elia Vecchio Borgo” particolarmente attivi a non trascurare alcun dettaglio. “Sarà un’occasione – ha detto l’assessora alle Attività Produttive e Turismo, Marzia Cilloccu – per ritrovarsi tutti insieme in questa suggestiva cornice, uno dei luoghi che l’amministrazione sta riqualificando. L’enogastronomia, poi, si conferma un pezzo forte perché fa da volano al turismo”.

Dopo i circa cinquemila visitatori dell’ultima edizione, ci saranno quattro file di distribuzione del pesce che accorceranno i tempi di attesa degli utenti. “È un grande sacrificio per tutti noi – ha aggiunto Andrea Loi, presidente dell’Associazione – ma lo facciamo con entusiasmo con l’appoggio delle nostre famiglie. E per questa edizione, oltre alle due giornate, avremo la possibilità di mettere a disposizione dei visitatori, il 70% del pesce locale”.

“Il nostro segreto? Un gruppo coeso – ha chiuso la conferenza Alessandro Cao, portavoce dell’Associazione – che mette sempre al primo posto la buona riuscita della manifestazione. Ad allietare la serata ci sarà il cabaret di Daniele Contu che poi lascerà spazio fino a mezzanotte alle note del gruppo Dance Music. E ad agevolare l’ingresso nel quartiere, saranno le navette messe a disposizione gratuitamente dal Ctm che, con una frequenza di quindici minuti a partire dalle 18 e fino alla mezzanotte, faranno la spola tra i parcheggi del vecchio stadio Sant’Elia (lato Curva Sud) e il Lazzaretto.

