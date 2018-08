Durante la scorsa notte i carabinieri della Stazione di Selargius e del Norm di Quartu Sant’Elena sono intervenuti in via Ottana a Quartucciu, perchè ignoti avevano esploso un colpo di fucile caricato a pallettoni all’indirizzo di un furgone Mercedes 316 in uso a un 63enne lombardo, in vacanza in Sardegna.

Il movente del gesto è in corso di accertamento. Sono al vaglio i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del gesto.

