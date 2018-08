A tre anni di distanza dall’ultimo tour italiano, i OneRepublic sono tornati ad esibirsi in Italia, ma stavolta solo per un concerto esclusivo al Cala di Volpe, hotel della Costa Smeralda tra i più famosi al mondo, per un evento organizzato dal gruppo Marriot che gestisce gli alberghi di lusso della Costa Smeralda.

Ed è stato un grande successo, quasi un’ora e mezza di live con tutti i più grandi successi della band statunitense, formatasi in Colorado nel 2007, davanti ad un pubblico particolare, composto dai facoltosi ospiti dell’hotel provenienti da tutto il mondo, con in prima fila alcuni tra i più noti magnati russi, ma anche vip di casa nostra tra cui Gina Lollobrigida, accompagnata da Giulio Base e la moglie Tiziana Rocca, e Paolo Bonolis con tutta la famiglia.

Sul palco allestito a bordo piscina del Cala di Volpe – a pochi passi da Porto Cervo – dove negli anni si sono esibiti artisti del calibro di Elton John, Mika, Jamiroquai, John Legend, Simple Minds, Duran Duran e Zucchero – Ryan Tedder e soci hanno ripercorso dieci anni di grandi successi, attaccando subito con Love runs out e regalando emozioni con Secrets, Kids, Good life, Stop and stare, sino alla struggente Apologize, il primo vero successo internazionale della band Ma alla mezzanotte in punto, quando il concerto si sarebbe dovuto concludere per dare spazio, come da tradizione, agli spettacolari fuochi d’artificio, i OneRepublic hanno continuato a suonare per altri due inaspettati bis, Counting stars e If I lose myself, con tutto il pubblico che ormai aveva abbandonato le tavole imbandite per scatenarsi sotto il palco e su tutto il bordo piscina.

Il goodnight di Tedder ha dato il via allo spettacolo pirotecnico, davvero speciale, che per lunghissimi minuti ha illuminato il golfo di uno degli angoli più belli della Sardegna. Una serata da ricordare cominciata, come da tradizione, con la cena di gala firmata dagli chef Maurizio Locatelli e Manuel Arcadu.

Commenti

comments