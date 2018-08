Più pattuglie in strada per garantire ai cittadini una estate sicura. E’ l’obiettivo che si è prefissata la Questura di Cagliari che da inizio luglio ha intensificato i controlli e la presenza degli agenti in città e in tuta la provincia. Al lavoro, accanto agli agenti della squadra volante, della mobile, della polizia amministrativa e di tutte le componenti della Questura, anche i poliziotti del Reparto prevenzione crimine che hanno messo in campo quattro pattuglie al giorno.

“Abbiamo partecipato a diversi tavoli tecnici a cui hanno preso parte carabinieri, guardia di finanza e polizie locali – ha evidenziato il capo di gabinetto della Questura Domenico Chierico – pianificando con le altre forze dell’ordine la presenza sul territorio. Noi abbiamo intensificato la nostra attività sia in città che nell’hinterland e presto anche nel Sulcis”.

“Sotto i riflettori tutti gli obiettivi sensibili, i musei, la zona della Marina e tutte quelle maggiormente frequentate dai turisti, ma anche – aggiunge – quelle più periferiche e i quartieri dove si sono registrati furti in appartamento”. In questo ambito sono stati individuate sei persone, note per furti in abitazione e truffe, alle quali il Questore ha consegnato il foglio di allontanamento dalla provincia di Cagliari per tre anni. Alcuni sono stati denunciati perché trovati in possesso di oggetti da scasso. I controlli proseguiranno per tutto il mese di agosto e vedranno impegnati anche gli agenti della Squadra Nautica che si occuperà di pattugliare le coste con gli acquascooter.

