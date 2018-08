Cumuli di rifiuti di ogni genere, dai frigoriferi e altri tipi di elettrodomestici a materiali plastici di ogni genere, vestiario e contenitori di vernici, palme e altri sfalci vegetali e persino a lastre e serbatoi di eternit: questo il contenuto della discarica di circa 2500 metri quadri individuata nella periferia di Sinnai e sequestrata dal personale del Nucleo investigativo di polizia ambientale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Gli agenti, davanti ai cumuli per circa 200 metri cubi, hanno sequestrato il sito in località Carroghedda, non lontano dal Bacino artificiale del Corongiu, e hanno denunciato a piede libero un 42enne di Quartu Sant’Elena, che rischia sino a cinque anni di reclusione per attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi non autorizzata e per smaltimento degli stessi con il fuoco. Gli investigatori ipotizzano che l’uomo “non solo effettuasse personalmente il ritiro e trasporto di rifiuti per poi scaricarli e bruciarli nel proprio terreno, ma permettesse ad altri pseudo-operatori del mestiere di fare altrettanto. Quindi una vera e propria attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi di legge”.

Le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili. Il Corpo forestale rivolge un appello ai cittadini, che intendono sbarazzarsi dei rifiuti ingombranti e di ogni genere, di rivolgersi alle ditte specializzate in materia di smaltimento di rifiuti, assicurandosi di avere indietro le apposite ricevute e formulari.

Commenti

comments