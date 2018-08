Villasimius si conferma una metà privilegiata del Ferragosto, con boom di presenze nella settimana più calda dell’anno. si stima che questa settimana le presenze saranno oltre 80 mila, con numeri superiori rispetto allo scorso anno. Numerosi anche i vip che hanno scelto Villasimius come meta della proprie vacanze, tra cui Martina Colombari e Billy Costacurta, Enrico Brignano, Ornella Vanoni, Maria Stella Gelmini e Alessandra Mussolini.

Tra i campioni del calcio che ancora una volta hanno premiato la costa del sud-est anche alcuni giocatori del Cagliari, il capitano del Napoli Marek Hamsik e il portiere della nazionale brasiliana Alisson Becker. A vigilare sui vacanzieri gli agenti della Polizia municipale impegnati nell’operazione ‘Spiagge sicure’, per contrastare il commercio abusivo e la vendita di merce contraffatta. Un servizio che durerà fino al 14 settembre.

“Siamo lusingati per le tante presenze, nonostante le difficoltà che questo carico antropico comporta, sia in termini di vivibilità che di dispiegamento di risorse umane, e stiamo cercando di gestire la situazione pur nella consapevolezza che il numero chiuso sia l’unica strada percorribile – afferma il sindaco, Gianluca Dessì – Siamo molto soddisfatti, soprattutto del fatto che la stagione ora inizi ad aprile e non più a giugno, e prosegua fino a ottobre con buoni numeri – spiega il sindaco – ma i disagi, e in particolare quelli fognari di questi giorni, dimostrano che il paese non può andare oltre una certa capienza. Sarà necessario uno studio ad hoc per stabilire quale sia la nostra capacità ricettiva o trovare soluzioni adeguate per ampliarla”.

