Il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) della ASSL di Sassari ha attivato le procedure d’urgenza per la verifica del ritiro dal mercato delle confezioni di “Dolci misti”, “Papassini” e “Papassini alle noci”, prodotte dall’impresa alimentare di Ittiri “Ditta Sarria, I dolci della Sardegna snc”, per una “non conformità dell’etichetta a causa della mancata indicazione dell’uovo tra gli ingredienti e come allergene”.

Le indagini sono nate in seguito alla segnalazione del SIAN del Piemonte per una sospetta reazione allergica accusata da una bambina piemontese che si trovava in Sardegna per le vacanze, la cui famiglia avrebbe acquisto e portato con se questi prodotti. I prodotti in questione sono stati distribuiti esclusivamente nelle province di Sassari e Olbia.

L’impresa alimentare si è adoperata prontamente per il richiamo dalla vendita dei prodotti con etichettatura non conforme. Secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale (regolamento CE n.178/2002 – linee guida della Conferenza Stato-Regioni 2005/2008), il Dipartimento di prevenzione del Sian di Sassari ha inserito sull’apposito sistema informativo ministeriale il previsto Modello di Richiamo allo scopo di avvertire i consumatori allergici e intolleranti all’uovo a prestare la massima attenzione e ad evitare il consumo dei prodotti sopra citati.

