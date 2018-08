La Sardegna lascia il segno anche su questo Palio.

E’ sardo il cavallo ed è sardo, d’origine, il fantino che ha regalato alla contrada della Lupa il Palio dell’Assunta . Gingillo, Giuseppe Zedda, senese di padre sardo, Antonio da Noragugume (Nu), anch’egli fantino, è riuscito a passare alla prima curva il fantino della Giraffa, Francesco Caria da Villamar Giraffa. Poi Porto Alabe ha tirato fuori tutta la sua esperienza di vincitore e ha condotto i tre giri di Piazza del Campo in solitudine, controllando la Giraffa a due distanze fino allo scoppio del mortaretto. Tre le vittorie per Gingillo e due per Porto Alabe.

Bella la corsa di Francesco Caria, ma a Siena purtroppo non conta arrivare secondi.

