Questo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento Sanluri sono intervenuti in via Puccini n°30 per un incendio garage.

Il rogo ha distrutto quasi completamente la rimessa dove all’interno c’era una moto di grossa cilindrata e vari attrezzi. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato che si propagasse negli altri garage adiacenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

