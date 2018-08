Aveva creato nella sua abitazione nel quartiere Sant’Elia a Cagliari una serra per coltivare marijuana, ma i “Falchi” della squadra mobile l’hanno scoperta. In manette è finita Anna Carrusci, 42 anni.

Nei giorni scorsi è scattato un blitz nell’abitazione della dona in via Magellano. Dentro la camera da letto è stata scoperta la serra con 23 piante di marijuana, alte anche un metro e mezzo pronte per essere tagliate. Nella stanza era stato installato un impianto di illuminazione artificiale e filtraggio aria, le pareti dell’area adibita a serra erano rivestite con una pellicola refrattaria che consentiva di non disperdere il calore e la luce prodotta dalle lampade.

Nell’altra camera da letto era in fase l’allestimento una nuova serra. Sequestrati anche 500 grammi di droga già tagliata.

