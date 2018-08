Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere di San Benedetto, a Cagliari.

Una Santafè, guidata da un 47enne di Selargius, svoltando verso via Donizetti si è scontrata con una moto, guidata da un 41enne di Cagliari, che aveva la stessa direzione dell’auto.

Il conducente della moto e il proprietario sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e per chiarire le cause dell’incidente.

