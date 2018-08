Ora c’è anche l’ufficialità: Ousmane Diop è un giocatore della Dinamo Banco di Sardegna. La società sassarese ha annunciato l’acquisto del giocatore senegalese di passaporto italiano, 18 anni, considerato un talento di livello assoluto.

Diop è l’ultimo tassello del puzzle composto dalla società insieme al nuovo coach Vincenzo Esposito. Esploso in A2 con Udine, 204 centimetri di altezza per 100 chili di peso, Ousmane Diop è uno dei migliori prospetti in Italia. Ala di grande energia e atletismo, è abile tanto spalle a canestro quanto nel gioco frontale. Grazie alla sua rapidità può difendere sugli esterni e sui lunghi. Giocatore in grande crescita, può garantire minuti e consistenza nella massima serie.

Lo scorso anno a Udine ha chiuso la stagione regolare del Girone Est di A2 con 6.1 punti a partita, col 55% da due e 5 rimbalzi di media per 19 minuti a partita. Diop ha firmato un contratto quadriennale.

