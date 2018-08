“Sono passati sette mesi dalla relazione finale della Commissione e dalla trasmissione degli atti alle procure di Livorno e Roma, ma da allora è nuovamente calato il silenzio”. Lo scrive Luchino Chessa, presidente dell’associazione 10 aprile, a nome dei familiari delle vittime del Moby Prince.

“A margine dell’incontro del Ministro Matteo Salvini con l’associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio, vorrei ricordare al Ministro che i familiari delle vittime del Moby Prince aspettano di avere giustizia da oltre 27 anni, dopo indagini, processi ed una Commissione Parlamentare di Inchiesta”.

“Cosa hanno fatto le procure interessate? Hanno aperto un fascicolo? Vorremmo saperlo” scrive Chessa. “Alcuni aspetti che riguardano la causa della collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo sono stati analizzati troppo superficialmente, da qui la necessità della riapertura di una Commissione Parlamentare che concluda il lavoro già fatto”.

“Ci sono rappresentati del governo, come i loro Ministro Matteo Salvini, e parlamentari che hanno la forza di prendere questa iniziativa? – conclude. “Possono il Presidente della Camera Roberto Fico e del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati impegnarsi, come fece a suo tempo il Presidente Pietro Grasso? Noi familiari continuiamo ad attendere, ma non ci fermeremo mai!”.

