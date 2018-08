La Guardia Costiera di La Maddalena (Ss) ha effettuato ieri tre trasporti urgenti di persone traumatizzate nelle acque dell’Arcipelago avvalendosi, in tutti i casi, del supporto del personale del 118. Il primo intervento nella tarda mattinata per soccorrere un adolescente che è caduto sugli scogli di Cala Napoletana dell’Isola di Caprera. Il bagnante si è procurato una profonda ferita sull’arcata sopraccigliare destra: è stato recuperato e trasferito in posto con la Motovedetta Cp Sar 870 ed affidato alle cure del personale medico che, una volta trasferito all’Ospedale Paolo Merlo, ha applicato all’infortunato alcuni punti di sutura per poi dimetterlo nel primo pomeriggio.

Il secondo intervento è stato necessario per il recupero di una signora traumatizzata alla colonna vertebrale a causa di una caduta accidentale a bordo di un gommone provocata da un’onda anomala generata dal passaggio di un grosso yacht nelle acque antistanti località Cala Santa Maria. Anche in questo caso, l’efficace sinergia tra il personale della Motovedetta Cp Sar 870 e quello del 118 ha consentito il recupero in sicurezza dell’infortunata ed il successivo ricovero in ospedale.

Sui fatti è stata già avviata un’inchiesta investigativa da parte dei militari dell’Ufficio Sicurezza della Navigazione per accertare le cause e le responsabilità riconducibili al sinistro. Infine, nel tardo pomeriggio, un ragazzo tredicenne presso località Cala Coticcio dell’Isola di Caprera è stato colto da convulsioni che ne hanno determinato l’urgente trasferimento via mare.

