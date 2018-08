Mare, tragedia a S’enn’e s’arca, muore un giovane di 22 anni di Pabillonis mentre si preparava per entrare a pesca Tragedia stamani alle prime luci del giorno nella località S’enn’e s’arca, nella Marina di Arbus (Su).

Un giovane di 22 anni, è morto per cause sconosciute mentre si metteva le pinne per entrare a pesca dagli scogli. I compagni hanno allertato i soccorsi ed è subito arrivata un’ambulanza. Per un’ora un medico locale ha tentato di rianimarlo, purtroppo invano. Sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118 ma ha dovuto far rientro alla base. Il corpo del giovane è stato portato via intorno alle 11.

Sul posto i carabinieri della stazione di Torre dei Corsari e la motovedetta della Guardia Costiera.

