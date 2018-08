“Fronte temporalesco in avvicinamento dal canale di Sardegna”. Il maltempo non lascia l’Isola e, come da diversi giorni a questa parte, le condizioni meteo peggioreranno nel primo pomeriggio.

Gli esperti assicurano temporali localmente intensi su tutto il territorio regionale, soprattutto nel settore meridionale, con forti precipitazioni. Non sono da escludere isolati nubifragi e occasionali grandinate sulle coste.

