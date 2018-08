Frankie hi-nrg mc sarà ospite a Nuraminis mercoledì 22 agosto dalle ore 22:30. In concerto sul sagrato della Parrocchia San Pietro Apostolo ci sarà anche Lavinia Viscuso.

Frankie hi-nrg mc (Francesco Di Gesù) è un rapper, autore e compositore. Ha anche maturato ottime esperienze come fotografo e videomaker. Ha all’attivo 5 album su etichetta RCA ed attualmente è in uscita il sesto come indipendente per la propria discografica Materie Prime Circolari.

Autore di alcuni dei rap più importanti della storia musicale italiana, tra cui ricordiamo “Fight da faida”, “Potere alla parola”, “Libri di sangue” (1993), “Autodafè” (1997), Raplamento” (2003); nel 2008 ha partecipato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con “Rivoluzione” e nel 2014 con “Un uomo è vivo” e “Pedala”.

