Un 46enne cagliaritano è morto per cause in corso di accertamento sulla spiaggia di Giorgino. L’uomo è uscito ieri mattina di casa per andare a pesca, ma in tarda serata i familiari,non vedendolo rientrare, sapendo che soffriva di alcune importanti patologie, hanno dato l’allarme alla Questura.

Immediatamente son scattate le ricerche della Squadra Volanti. La Sala operativa di via Amat ha localizzato il cellulare nella cella che copre la spiaggia tra la Playa e Giorgino e intorno alla mezzanotte l’equipaggio di una Volante e i familiari hanno trovato l’auto.

L’uomo era disteso in spiaggia, deceduto già da diverse ore, come ha stabilito il medico legale. Il pm ha ordinato l’autopsia sul corpo che è stato trasportato all’obitorio.

